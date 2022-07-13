Системы ПВО России перехватили ракету ВСУ «Точка-У» над Луганском

Российские системы ПВО перехватили украинскую ракету, пролетавшую над центром Луганска.

Российское информагентство ТАСС сообщило, что системы ПВО армии России сбили украинскую ракету над Луганском. Предположительно, ВСУ ударили по Луганскую из ракетного комплекса "Точка-У". Корреспондент ТАСС уверяет, что российские ПВО выпустили не менее четырёх снарядов.

Тем не менее, очевидцы сообщают о серии мощных взрывов в центре Луганска, что может говорить о том, что российские системы противовоздушной обороны перехватили не все ракеты армии Украины.