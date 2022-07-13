Дачники рассказали об опасных вредителях и болезнях георгин

Георгины были украшением храмов бога Солнца, и применялись древними ацтеками и майя для языческих религиозных обрядов.

Самые распространенные заболевания георгинов:

Чаще всего георгины страдают от заболеваний грибковой природы. Провоцирующими факторами выступают повышенная влажность и загущенные посадки.

Выращивая георгины, можно столкнуться с такими заболеваниями:

Пятнистость листьев. Обнаружить недуг можно по появлению характерных пятен на листьях желтоват-зеленого оттенка. Пятна быстро разрастаются и обретают четко выраженную кайму.

Несоблюдение интервалов при посадке повышает риск заражения цветов. Лечится данное заболевание только при помощи препаратов фунгицидной группы. Я использую на своем участке «оксихом» или «фундазол». Препараты подходят только для обработки здоровых растений, больные же нужно удалить и сжечь за пределами участка.

Серая гниль. На начальном этапе болезни на листьях появляются бурые пятна, которые впоследствии распространяются по всему растению. В итоге листовые пластины начинают засыхать, а цветоносы — деформироваться. Побороть болезнь также помогут фунгицидные препараты.

Вертициллезное увядание и фузариоз. Болезнь поражает корнеклубни, которые неизбежно сгнивают. Наземная часть растения со временем увядает. Основная опасность состоит в том, что болезнь не всегда можно обнаружить сразу.

При обнаружении признаков патологии пострадавшие растения нужно удалить с участка и сжечь. Чтобы избежать неприятных последствий, стоит проводить своевременную профилактику «оксихомом».

Бурая гниль — болезнь, чаще всего поражающая молодые растения или цветы в самом начале вегетации. Чаще всего к развитию болезни приводят ошибки во время посадки, а именно чрезмерное заглубление корнеклубней. В качестве профилактики используем все те же фунгицидные средства.

Тля:

Вредителя обнаружить нетрудно. Характерный признак присутствия — курчавость листовых пластин, которые вместо здорового зеленого цвета становятся желтыми. Если присмотреться, на листьях заметны клейкие следы жизнедеятельности вредителя.

Тля опасна не только тем что высасывает соки растения, но и тем, что является переносчиком опасных заболеваний грибковой и вирусной природы. Если ваш сад атаковали одиночные колонии, вредителей нужно просто удалить вместе с листьями.

Если же тли слишком много, не обойтись без обработки растворами на основе инсектицидных препаратов. Я предпочитаю использовать «актару».

Нематоды хризантемные:

Эти вредители поражают не только листовые пластины, но и черешки и почки. Вредитель способен спокойно переносить зимовку в почках клубней георгинов. Зараженные цветы необходимо удалить с участка и сжечь.

На участках, где было отмечено заражение, сажать георгины больше нельзя. Высаживайте рядом с георгинами бархатцы. Эти душистые цветы помогут отпугнуть нематод.

Георгины — прекрасные садовые цветы, однако требуют грамотного ухода и постоянного внимания.