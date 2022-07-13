Аксёнов: избиение военного в Судаке было бытовым конфликтом и не связано со спецоперацией
Глава правительства Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что драка российского военного в Судаке не связана с политикой и спецоперацией на Украине.
В среду лидер крымского правительства Сергей Аксёнов сообщил, что избиение российского военного в городе Судак не связано с политикой, поскольку он не носил одежды с опознавательными символами и не сообщал о том, что является военнослужащим по контракту.
По словам Аксёнова, солдат вместе с другом возвращался из бара, начав перелезать через забор, за что прохожие сделали ему замечание. После этого завязалась драка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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