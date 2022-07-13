Кадыров высмеял желание Верховной рады Украины признать независимость Ичкерии

Рамзан Кадыров оценил предложение украинской Верховной рады по признанию независимости Чеченской республики Ичкерия.

13 июля Рамзан Кадыров оценил предложение признать Чеченскую республику Ичкерия, которое было внесено в Верховную раду Украины днём ранее. Кадыров напомнил, что на текущий момент Ичкерии не существует ни географически, ни даже на картах или документах, ввиду чего признание данной республики невозможно.

Аналитики утверждают, что украинское правительство захотело признать независимость Чеченской республики Ичкерии после того, как войска из Чечни начала воевать на стороне Киева против России, оппонируя в том числе чеченским военным под патронажем Рамзана Кадырова.