Минобороны РФ: СБУ снимет 3 постановочных видео о поимке российских диверсантов в Одессе

Министерство обороны России сообщило о намерениях Службы безопасности Украины снять постановочные ролики, на которых в Одессе якобы поймали российских диверсантов.

Сотрудник Минобороны России Михаил Мизинцев сообщает, что во второй половине текущего месяца представители Службы безопасности Украины снимут три постановочных видеоролика на территории Одессы. В этих видео украинские спецслужбы создадут видимость успешной работы по задержанию российских диверсантов.

По словам Мизинцева, российская разведка узнала, что специалисты СБУ и украинские СМИ намерены растиражировать данные постановочные видео по всем мировым информационным ресурсам.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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