WP: США готовят переговоры с РФ по освобождению захваченных в Харькове американцев
Новостное агентство The Washington Post утверждает, что правительство США начинает вести подготовку к переговорам с Россией о захваченных около Харькова американских граждан.
13 июля газета The Washington Post сообщила, что американское правительство начало готовиться к переговорам по освобождению граждан США Александра Дрюке и Энди Уинха, которые были взяты в плен российскими войсками под Харьковом за то, что те участвовали в вооружённом конфликте на стороне Киева.
По данным журналистов WP, Дрюке разрешили созваниваться со своими близкими и сотрудниками американского Госдепа, после чего он сообщил, что надеется на усилия по его освобождению со стороны официальных лиц Вашингтона. Публицисты из WP уверены, что двух пленных американцев могут включить в обменный список при прямых переговорах между Россией и США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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