WP: США готовят переговоры с РФ по освобождению захваченных в Харькове американцев

Новостное агентство The Washington Post утверждает, что правительство США начинает вести подготовку к переговорам с Россией о захваченных около Харькова американских граждан.

13 июля газета The Washington Post сообщила, что американское правительство начало готовиться к переговорам по освобождению граждан США Александра Дрюке и Энди Уинха, которые были взяты в плен российскими войсками под Харьковом за то, что те участвовали в вооружённом конфликте на стороне Киева.

По данным журналистов WP, Дрюке разрешили созваниваться со своими близкими и сотрудниками американского Госдепа, после чего он сообщил, что надеется на усилия по его освобождению со стороны официальных лиц Вашингтона. Публицисты из WP уверены, что двух пленных американцев могут включить в обменный список при прямых переговорах между Россией и США.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 