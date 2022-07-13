Дачники рассказали, как убирать и хранить луковицы гладиолуса
Семена, корневая система многих садовых растений прекрасно переносят низкие температуры непосредственно в грунте, и в каком-то особом уходе в преддверии зимы не нуждаются.
Я выбираю для этого сухой теплый день, желательно солнечный, чтобы луковки быстрее высохли. Как я это делаю:
расстилаю рядом пленку, чтобы не потерять маленькие детки;
действую лопатой аккуратно, чтобы не повредить луковицы;
помещаю выкопанный посадочный материал на пленку;
отряхиваю землю и извлекаю взрослую луковицу и деток;
старую луковицу утилизирую;
удаляю листья и стебель;
корни обрезаю.
Шелуху с луковиц не удаляю.
Если уборка совпала с дождливым днем, луковицы промываю в воде и хорошо высушиваю.
Время для копки определяю так: посадочный материал созревает в течение месяца или полутора после цветения. Если цветок не был срезан, следует добавить еще две недели на вызревание. Сигналом служит и пожелтение и увядание листьев. Растение перестало вырабатывать хлорофилл, следовательно, оно больше не растет и можно начать копку.
Чтобы не путаться в сроках копки гладиолусов с различным сроком цветения, я сажаю отдельно ранние и поздние сорта.
Слишком ранняя уборка может помешать гладиолусам зацвести в следующем сезоне, так как луковицы не наберут достаточно сил. При передержке в земле возникает риск, что они подмерзнут.
Обеззараживание:
Высушив посадочный материал в хорошо проветриваемом помещении в течение двух месяцев, я помещаю его для защиты от болезней в раствор фундазола и раствор марганцовки. В каждом держу по полчаса.
Хранение зимой:
Перед отправкой на хранение я отделяю деток от взрослых луковиц. Возле луковок помещаю очищенные дольки чеснока для профилактики заболеваний и защиты от паразитов.
Храню в прохладном помещении в сетчатых мешках или деревянных ящиках в один слой, чтобы обеспечить доступ воздуха.
Детки мою, сушу и раскладываю по сортам.
Хорошо созревшие и убранные вовремя луковицы хранятся лучше.
В зимний период несколько раз провожу проверку на наличие плесени. При необходимости проветриваю помещение, чтобы влажности стало меньше. Удаляю плесень с луковиц при помощи водки, а после просушиваю.
Аккуратная копка, правильная сушка и хранение позволит сохранить луковицы гладиолусов в здоровом состоянии до следующей весны, когда можно будет вновь сажать их в землю. А когда настанет пора цветения, гладиолусы вновь подарят вам свои роскошные цветы на длительное время.
Опубликовано: Ангелина Крент
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