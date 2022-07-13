Дачники рассказали, как убирать и хранить луковицы гладиолуса

Семена, корневая система многих садовых растений прекрасно переносят низкие температуры непосредственно в грунте, и в каком-то особом уходе в преддверии зимы не нуждаются.

Я выбираю для этого сухой теплый день, желательно солнечный, чтобы луковки быстрее высохли. Как я это делаю:

расстилаю рядом пленку, чтобы не потерять маленькие детки;

действую лопатой аккуратно, чтобы не повредить луковицы;

помещаю выкопанный посадочный материал на пленку;

отряхиваю землю и извлекаю взрослую луковицу и деток;

старую луковицу утилизирую;

удаляю листья и стебель;

корни обрезаю.

Шелуху с луковиц не удаляю.

Если уборка совпала с дождливым днем, луковицы промываю в воде и хорошо высушиваю.

Время для копки определяю так: посадочный материал созревает в течение месяца или полутора после цветения. Если цветок не был срезан, следует добавить еще две недели на вызревание. Сигналом служит и пожелтение и увядание листьев. Растение перестало вырабатывать хлорофилл, следовательно, оно больше не растет и можно начать копку.

Чтобы не путаться в сроках копки гладиолусов с различным сроком цветения, я сажаю отдельно ранние и поздние сорта.

Слишком ранняя уборка может помешать гладиолусам зацвести в следующем сезоне, так как луковицы не наберут достаточно сил. При передержке в земле возникает риск, что они подмерзнут.

Обеззараживание:

Высушив посадочный материал в хорошо проветриваемом помещении в течение двух месяцев, я помещаю его для защиты от болезней в раствор фундазола и раствор марганцовки. В каждом держу по полчаса.

Хранение зимой:

Перед отправкой на хранение я отделяю деток от взрослых луковиц. Возле луковок помещаю очищенные дольки чеснока для профилактики заболеваний и защиты от паразитов.

Храню в прохладном помещении в сетчатых мешках или деревянных ящиках в один слой, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Детки мою, сушу и раскладываю по сортам.

Хорошо созревшие и убранные вовремя луковицы хранятся лучше.

В зимний период несколько раз провожу проверку на наличие плесени. При необходимости проветриваю помещение, чтобы влажности стало меньше. Удаляю плесень с луковиц при помощи водки, а после просушиваю.

Аккуратная копка, правильная сушка и хранение позволит сохранить луковицы гладиолусов в здоровом состоянии до следующей весны, когда можно будет вновь сажать их в землю. А когда настанет пора цветения, гладиолусы вновь подарят вам свои роскошные цветы на длительное время.