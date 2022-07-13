Газета Independent опубликовала статью, раскрыв причины поражения украинской армии при возможном её контрнаступления на юг страны, занятый российскими войсками.

Издание The Independent опубликовало статью аналитика Джека Уотлинга, который утверждает, что даже миллион солдат ВСУ провялят контрнаступление на юг Украины только потому, что администрация Киева заранее раскрыла план своих действий. По словам Уотлинга, для успешности контрнаступления необходим фактор неожиданности.

Примечательно, что накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Владимир Зеленский намеревается расширить состав армии Украины до миллиона человек с целью наступления на Херсонскую и Запорожскую области.