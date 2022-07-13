Друг Зеленского Кошевой рассказал ВСУ неприличный анекдот про Арестовича

Украинский актёр Евгений Кошевой рассказал солдатам армии Украины анекдот про внештатного советника Зеленского Алексея Арестовича.

Накануне перед солдатами украинской армии выступил близкий друг Зеленского Евгений Кошевой, который рассказал военным анекдот про Дюймовочку, Белоснежку и обманщика, в конце которого назвал советника украинского президента лжецом и спекулянтом, использовав для этого грубую ненормативную лексику.

Фактически Кошевой высмеял привычку Арестовича распространять непроверенную и часто ошибочную информацию о положении дел на фронте, что оценили выслушавшие анекдот украинские военные.