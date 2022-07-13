Дачники рассказали о причинах покраснения листовых пластин яблонь

Если ваши плодовые деревья начали постепенно "переодеваться" в осенний наряд еще до созревания урожая, пора бить тревогу и задуматься, как спасти любимые яблони и груши.

Дефицит питательных элементов:

Для здорового роста и обильного плодоношения яблоням необходим азот, калий, фосфор, магний и другие питательные элементы.

Если в грунте недостаточно хотя бы одного из них, яблоня отзовется покраснением и скручиванием листовых пластин.

Чтобы определить какого конкретно элемента не хватает, обращайте внимание на следующие моменты:

Дефицит калия проявляется красной каймой по краю листа. Тонкая полоска быстро растет, и вскоре уже вся листовая пластина становится красной.

При недостатке фосфора на листьях можно обнаружить налет бронзового оттенка, который постепенно становится красным.

Если яблоням не хватает магния, на листовых пластинах появляются красные пятна. Причем первыми краснеют нижние ярусы кроны. В дальнейшем проблема распространяется на весь объем.

Механические повреждения и ошибки в агротехнике:

Часто покраснение листовых пластин вызывают открытые раны на штамбе дерева. Часто в ранах можно обнаружить инородное тело (это может быть кусок стекла или проволоки). Важно как можно скорее извлечь посторонний предмет и обработать раны антисептическим средством, а после обмазать садовым варом.

Также причиной покраснения листьев могут стать ошибки в поливе. Если яблоням не хватает воды. особенно в жару, на листьях будут появляться красные пятна. Важно в этом случае как можно скорее наладить полив.

Часто садоводы проводят такую процедуру, как прививка яблонь. Если имеет место несовместимость подвоя и привоя, листья также отзовутся нездоровой окраской.

Болезни и вредители:

Часто нездоровое изменения цвета листовых пластин вызывает болезни грибковой природы, либо пагубная деятельность вредителей.

Чаще других яблони поражают следующие недуги:

Черный рак. В начале болезни на листьях появляются мелкие пятна, которые постепенно увеличиваются в размере и заполняют всю площадь листа. Дополнительный симптом — фиолетово-черные пятна на коре яблонь. Стоит знать, что болезнь не лечится. От зараженного растения придется избавиться.

Ржавчина. Болезнь проявляется коричневатыми пятнами с красным отливом. Недуг имеет грибковую природу.

Мучнистая роса — одна из самых распространенных проблем плодовых деревьев. Опасность болезни в том, что она поражает не только листья, но и остальные части растения.

В любом случае важно принимать меры, как только вы идентифицировали проблему. Если причина в недостатке питания, подберите правильные подкормки. Если яблоня страдает от болезней и вредителей, срочно приступайте к обработкам препаратами фунгицидной или инсектицидной группы.