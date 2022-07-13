Мариуш Блащак: Польша может обучать армию Украины на своей территории
Министр обороны Польши Мариуш Блащак утверждает, что украинские солдаты могут приехать на польскую территорию с целью обучения военному делу.
Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак дал интервью изданию "Польское радио", где сообщил, что Варшава уже оказала военную помощь Украине на сумму в 700 миллионов долларов. Также Блащак сообщил, что Польша намерена обучать украинских солдат на территории своей страны.
По мнению Мариуша Блащака, польские военные в первую очередь должны обучать солдат ВСУ сапёрному делу, поскольку занятые российскими военными территории Украины заминированы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Рогозин отдал приказ экипажу МКС отключить европейский модуль ERA
Мариуш Блащак: Польша может обучать армию Украины на своей территории
Лукашенко уволил заместителя начальника Генштаба ВС Беларуси Шкиренко
Дачники рассказали о причинах покраснения листовых пластин яблонь
Нарышкин: власти Польши нервничают из-за публикации плана по разделу Украины