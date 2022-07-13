Мариуш Блащак: Польша может обучать армию Украины на своей территории

Министр обороны Польши Мариуш Блащак утверждает, что украинские солдаты могут приехать на польскую территорию с целью обучения военному делу.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак дал интервью изданию "Польское радио", где сообщил, что Варшава уже оказала военную помощь Украине на сумму в 700 миллионов долларов. Также Блащак сообщил, что Польша намерена обучать украинских солдат на территории своей страны.

По мнению Мариуша Блащака, польские военные в первую очередь должны обучать солдат ВСУ сапёрному делу, поскольку занятые российскими военными территории Украины заминированы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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