Дачники рассказали о лучшем средстве для обработки смородины

Борная кислота для смородины служит хорошим средством для стимулирования формирования завязей. Она активизирует обменные процессы и благодаря этому повышает урожайность.

Бор – один из важных микроэлементов, необходимый практически всем культурным растениям. Он регулирует обменные процессы, принимает участие в формировании завязей, поэтому напрямую влияет на урожайность. Черная смородина также нуждается в обработке борной кислотой весной и в начале лета.

Важные правила обработок:

Приобретать борную кислоту можно как в формате порошка, так и таблеток. Лично я предпочитаю порошковую форму средства, считая ее более удобной.

Чтобы растения получили исключительно пользу, а не вред, при приготовлении рабочего состава важно строго соблюдать концентрацию. Нормой считается не более 2,5 грамм средства на 10 литров воды. Сначала борную кислоту нужно развести в горячей воде, и лишь потом довести до общего объема водой комнатной температуры.

Обработки борной кислотой в своем саду я провожу в несколько шагов:

Использую средство для обеззараживания семенного материала перед посадкой. Семена выдерживаю в растворе в течение суток.

Обрабатываю кусты на этапе раскрытия бутонов.

Примерно через неделю, на этапе формирования завязей провожу еще одну обработку.

Во время опрыскивания важно равномерно распределять средство по всей кроне, смачивая каждый листик. Проводите обработки только в отсутствие агрессивного солнца. Отличное время — утренние или вечерние часы.

Если в течение нескольких часов после обработки прошел дождь, процедуру придется повторить.

Если вы используете борную кислоту для корневых подкормок, очистите приствольные круги от сорных растений, и только потом выливайте раствор. Норма на один куст не должна превышать пяти литров.

При приготовлении препарата учитывайте тот факт, что раствор не подлежит хранению. Использовать средство необходимо сразу.

Борная кислота против вредителей и заболеваний:

Профилактические обработки борной кислотой можно проводить для смородины любого вида.

Средство демонстрирует эффективность в отношении заболеваний грибковой и бактериальной природы, таких как:

Разные виды гнили, в особенности серая.

Бактериоз.

Раствор на основе борной кислоты эффективно отпугивает муравьев.

Борная кислота на этапе цветения и плодоношения смородины:

Вся прелесть борной кислоты в том, что обработки средством можно проводить даже когда кустарник плодоносит. Никакого вреда не будет.

Я считаю наиболее эффективным следующий график обработок:

На этапе цветения смородины.

Во время формирования плодов.

И в первом, и во втором случае для обработок стоит выбирать внекорневой способ внесения. Для приготовления рабочего раствора в это время я развожу один грамм средства в 10 литрах воды.

Подобные обработки не только повышают урожайность, но и позитивно влияют на вкусовые и товарные характеристики ягод.

Борная кислота — доступное и бюджетное средство. Попробуйте его для обработки смородины на своем участке и самостоятельно оцените положительный эффект.