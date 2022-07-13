Дефицит компьютерных чипов превратился в избыток

Во время пандемии коронавируса возникли сбои в цепочках поставок чипов. Из-за этого у производителей компьютеров и смартфонов возникли проблемы с выпуском продукции.

Однако в мае-июне ситуация изменилась на противоположную всего за три недели. Из-за высокой инфляции, карантина в Китае, ситуации на Украине потребители снизили свои расходы на ПК и мобильные устройства.

Производители в последнее время активно запасались чипами. Если ранее проивзодилось необходимое их количество, то во время пандемии была актуальна тактика накопления на всякий случай.

В результате проблемы начались уже у производителей чипов. Один из них, Micron Technology Inc, уже заявил о сокращении производства.

Эксперты считают, что больше всего в этой ситуации пострадают крупные поставщики чипов для бытовой электроники, особенно бюджетных смартфонов.

Компания Apple меньше других пострадала от перенасыщения, поскольку ее устройства считаются престижными, и спрос на них не снижается.

То же касается и производителей чипов для автомобильной промышленности, для центров обработки данных.

Вместе с тем нет точной информации по поводу количества избыточных чипов, находящихся на складах по всему миру.