Ночью 13 июля в Херсоне и городах Запорожской области раздались неутихающие звуки автоматных очередей.

В ночь со вторника на среду вооружённые силы Украины совершили серию ударов по Луганску, после чего в городе начал гореть и детонировать российский склад с боеприпасами.

Сразу же после этого местные жители Херсона, Мелитополя, Бердянска и Новой Каховки сообщили, что в их населённых пунктах начали раздаваться звуки автоматных очередей. Очевидцы публикуют видео, на которых слышно, что в городе начались бои между силами пехоты противоборствующих сторон.

Российские аналитики предполагают, что вооружённые силы Украины начали обещанное главой украинского Минобороны Алексеем Резниковым контрнаступление на юг страны, находящийся под контролем России. Тем не менее, к текущему моменту данная информация всё ещё нуждается в проверке.