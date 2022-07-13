Огородники рассказали, как избавиться от слизней в теплице

Если на листьях растений есть блестящие следы, выеденные дырочки, значит, в теплице появились слизни.

Слизни — ночные обитатели, обнаружить их днем довольно трудно. А вот следы их жизнедеятельности заметны сразу:

Повреждения стеблей молодых саженцев.

Характерные дыры на листьях.

Отверстия в плодах.

Следы слизи как на растениях, так и поверхностях теплицы и грунте.

Лучшие условия для вредителей — пасмурная влажная погода в отсутствие высокой температуры воздуха.

Слизни представляют опасность для большинства садовых культур. Помимо вреда, который они наносят сами, слизни считаются переносчиками заболеваний грибковой и вирусной природы. Таким образом, посадки быстро заражаются недугом.

Эффективные методы борьбы:

Прежде чем выбирать то или иное средство, стоит оценить масштаб поражения участка. Если вредителей относительно немного, справиться с ними можно при помощи простых народных рецептов вроде древесной золы или яичной скорлупы. При более масштабном поражении без специальных химических препаратов не обойтись.

Кроме того, есть ряд механических приемов, которые также помогут справиться с вредителем. Я приведу примеры тех, которыми успешно пользовался сам:

Специальные ловушки. Чтобы подготовить такую ловушку, потребуется стеклянная банка. В нее мы насыпаем немного кукурузной муки и прикапываем в грунт. За ночь слизни соберутся в банке, а утром можно уничтожить своеобразный урожай.

Преграды из обрезанных пластиковых бутылок, шифера или фанеры. Поверхность можно дополнительно покрыть дегтем, который слизни не переносят.

Если такие методы справиться не помогают, стоит обратить внимание на химические препараты вроде «грозы» или «слизнееда».

Соблюдаем агротехнику:

Агротехнические приемы, конечно, не станут гарантией того, что слизни не появятся на участке, однако значительно минимизируют эту вероятность.

В качестве эффективной профилактики важно соблюдать следующие правила:

В весенний и осенний период перекапывайте грунт на глубину не менее пяти сантиметров. Этой глубины достаточно, чтобы уничтожить яйца вредителей.

Следите за тем, чтобы посадки не загущались. Плотные посадки создают благоприятные условия не только для слизней, но и повышают риск развития опасных заболеваний.

Систематически проводите прополку и рыхление грунта. Отличной идеей станет также мульчирование посадок грубым природным материалом.

Избавиться от слизней в теплице несложно, если начать действовать вовремя. Уничтожение стоит начинать именно с расстановки ловушек, а дальше по обстоятельствам применять те или иные препараты.