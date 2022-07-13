Марочко: ВСУ нанесли массированный ракетный удар по части ПВО в Луганске

Огородники рассказали, как в июле увеличить урожай картофеля

Пока на наших дачных участках есть картофель, голод нам не грозит. Вареный, жареный, тушёный — он любим всеми и подходит всем — детям и взрослым, здоровым и больным. Потому вопрос, сколько картофеля в этом году вырастет на даче, далеко не праздный.

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