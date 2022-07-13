Марочко: ВСУ нанесли массированный ракетный удар по части ПВО в Луганске
13 июля офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные совершили атаку на часть войск ПВО в Луганске.
Ночью среды официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил российским журналистам, что вооружённые силы Украины нанесли массированный ракетный удар по части войск противовоздушной обороны, которые контролировали безопасность неба над Луганском.
Вместе с тем очевидцы из столицы ЛНР публикуют многочисленные видеозаписи, на которых видны последствия взрыва в городе: в месте прилёта украинских ракет виден крупный очаг возгорания, в эпицентре которого продолжают взрываться боеприпасы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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