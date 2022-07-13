Огородники рассказали, как спасти лук от нашествия червей

Репчатый лук это распространенная культура, выращиваемая на огороде многими владельцами жилых участков.

Червячки могут завестись как в перьях, так и в самом корнеплоде. К причинам нашествия можно отнести:

не проведение осенней перекопки;

отсутствие дезинфекции посадочного материала;

нарушение севооборота.

К основным вредителям относятся:

Трипсы – мелкие черви бурой окраски, личинки белые бочкообразной формы. Признаки нашествия: перья желтеют, луковицы мельчают и перестают расти.

Проволочник. Признаки проявления: стебли засыхают, в корнеплодах образуются отверстия.

Корневой клещ. Червь длиной до 1,1 мм, белой или желтоватой окраски. Откладывает личинки в корнях лука. Появление можно проявить по следующим признакам: листва покрывается белым налетом, перья желтеют, с донца отпадают корешки.

Личинки луковых мух. Взрослые черви серого цвета, длиной до 8 мм. Признаки нашествия: личинки видны сверху грунта, посадки увядают, корневая система загнивает.

Луковая нематода. Вредитель небольшой, длиной до 2 мм. Личинки появляются после кладки яиц через пять дней. Первые симптомы: корнеплоды размягчаются, перья становятся желтыми, корни гниют, нижние части стеблей подгнивают.

Долгоносик. Взрослые особи длиной до 3 мм, черного оттенка с продольной полоской вдоль спинки. Признаки нашествия: рост замедляется, стрелки желтые, стебли покрываются белыми пятнами.

Методы избавления:

Наиболее эффективными средствами для уничтожения червей являются химикаты. Однако ими нельзя пользоваться в период плодоношения. Так что их можно заменять биологическими препаратами и народными средствами.

Биопрепараты:

Эти растворы нужно использовать во время плодоношения, когда нельзя применять химические средства, а домашние настои уже становятся менее эффективными.

Наиболее действенные биологические инсектициды и акарициды:

«Битоксибациллин»;

«Триходермин».

Препараты используют согласно инструкции.

Химические препараты:

Лучшими средствами для избавления от червей считаются химикаты:

«Медветокс»;

«Мухоед».

С помощью указанных препаратов следует поливать грунт, для профилактических мер нужно полить в междурядьях. Листья опрыскивают при помощи следующих инсектицидов:

«Сочва»;

«Искра ДЭ».

Перед обработкой лука химикатами обратите внимание на сроки ожидания. Период между последним опрыскиванием и датой сбора овоща должен быть минимальным.

Народные способы:

Домашние растворы помогают справиться с вредителями на ранней стадии нашествия, и когда лук выращивается на зелень.

Рецепты приготовления домашних настоек (на 10 л):

Древесная зола (100-150 г). Дайте настояться и полейте растения.

Натертое хозяйственное мыло (200 г) растворите в жидкости и обработайте посадки.

Предупредить нашествие паразитов можно при соблюдении правил агротехники:

дезинфицирование посадочного материала;

севооборот;

протравливание почвы для рассады;

посадка около лука укропа, бархатцев.

Лук обрабатывают от червей как только появятся всходы. Во время плодоношения следует пользоваться биопрепаратами и домашними средствами. Сбором урожая следует заниматься через трое суток после последней обработки.