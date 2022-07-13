Огородники рассказали, как спасти лук от нашествия червей
Репчатый лук это распространенная культура, выращиваемая на огороде многими владельцами жилых участков.
Червячки могут завестись как в перьях, так и в самом корнеплоде. К причинам нашествия можно отнести:
не проведение осенней перекопки;
отсутствие дезинфекции посадочного материала;
нарушение севооборота.
К основным вредителям относятся:
Трипсы – мелкие черви бурой окраски, личинки белые бочкообразной формы. Признаки нашествия: перья желтеют, луковицы мельчают и перестают расти.
Проволочник. Признаки проявления: стебли засыхают, в корнеплодах образуются отверстия.
Корневой клещ. Червь длиной до 1,1 мм, белой или желтоватой окраски. Откладывает личинки в корнях лука. Появление можно проявить по следующим признакам: листва покрывается белым налетом, перья желтеют, с донца отпадают корешки.
Личинки луковых мух. Взрослые черви серого цвета, длиной до 8 мм. Признаки нашествия: личинки видны сверху грунта, посадки увядают, корневая система загнивает.
Луковая нематода. Вредитель небольшой, длиной до 2 мм. Личинки появляются после кладки яиц через пять дней. Первые симптомы: корнеплоды размягчаются, перья становятся желтыми, корни гниют, нижние части стеблей подгнивают.
Долгоносик. Взрослые особи длиной до 3 мм, черного оттенка с продольной полоской вдоль спинки. Признаки нашествия: рост замедляется, стрелки желтые, стебли покрываются белыми пятнами.
Методы избавления:
Наиболее эффективными средствами для уничтожения червей являются химикаты. Однако ими нельзя пользоваться в период плодоношения. Так что их можно заменять биологическими препаратами и народными средствами.
Биопрепараты:
Эти растворы нужно использовать во время плодоношения, когда нельзя применять химические средства, а домашние настои уже становятся менее эффективными.
Наиболее действенные биологические инсектициды и акарициды:
«Битоксибациллин»;
«Триходермин».
Препараты используют согласно инструкции.
Химические препараты:
Лучшими средствами для избавления от червей считаются химикаты:
«Медветокс»;
«Мухоед».
С помощью указанных препаратов следует поливать грунт, для профилактических мер нужно полить в междурядьях. Листья опрыскивают при помощи следующих инсектицидов:
«Сочва»;
«Искра ДЭ».
Перед обработкой лука химикатами обратите внимание на сроки ожидания. Период между последним опрыскиванием и датой сбора овоща должен быть минимальным.
Народные способы:
Домашние растворы помогают справиться с вредителями на ранней стадии нашествия, и когда лук выращивается на зелень.
Рецепты приготовления домашних настоек (на 10 л):
Древесная зола (100-150 г). Дайте настояться и полейте растения.
Натертое хозяйственное мыло (200 г) растворите в жидкости и обработайте посадки.
Предупредить нашествие паразитов можно при соблюдении правил агротехники:
дезинфицирование посадочного материала;
севооборот;
протравливание почвы для рассады;
посадка около лука укропа, бархатцев.
Лук обрабатывают от червей как только появятся всходы. Во время плодоношения следует пользоваться биопрепаратами и домашними средствами. Сбором урожая следует заниматься через трое суток после последней обработки.
Опубликовано: Ангелина Крент
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