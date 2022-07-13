Дачники рассказали, как вырастить сладкую клубнику

Клубника — привычный «житель» дачных участков, при этом каждый садовод стремится получить хороший урожай.

Причины кислого вкуса клубники:

Кислота ягод чаще всего является следствием неверного ухода за посадками и ошибками агротехники. Влияют на вкус и погодные условия, которые мы не можем изменить. А вот свои оплошности исправить каждому под силу.

Неверно выбранный сорт:

Выбирая сорт для посадки, я ориентируюсь прежде всего на отзывы огородников своей местности, так как вкус зависит не только от сорта, но и климата региона.

Старение кустов:

Клубника продуктивна, как правило, не более пяти лет. На одной из четырех грядок, мной посаженных, каждый сезон я убираю самые старые кусты и сажаю новую грядку молодых. Таким образом обновление идет ежегодно, каждая грядка живет четыре года.

На постаревших кустиках ягоды мельчают, становятся кислыми, теряют аромат, так как корни уже не справляются со своей задачей по полноценному питанию зеленой части.

Излишний полив:

Клубника любит воду, но лишний полив ей ни к чему, это сказывается на вкусе ягод: они становятся водянистыми, кислыми. Я поливаю посадки во время вызревания плодов нечасто, так как от излишнего увлажнения ягоды не только ухудшают свой вкус, но могут и начать гнить.

В этом сезоне дожди у нас идут почти каждый день. Для лучшего испарения влаги я рыхлю грядки с ягодами.

Недостаток питания:

Кустам важна подкормка в течение всего сезона, особенно это актуально весной. Слабые растения не дадут хороших, вкусных ягод. В начале вегетации я подкармливаю клубнику мочевиной, следом использую суперфосфат и золу. Проще всего купить комплексное удобрение, предназначенное для клубники и следовать инструкции на пакетике.

Нехватка солнечных лучей:

При отсутствии солнца ягоды не будут сладкими. Они могут вырасти немного меньшего размера, чем в тени, но сладость им дает солнце.

Низменное место не подходит для посадок клубники по таким причинам:

недостаток света;

застой воды;

воздух холодный и сырой.

При отсутствии ровного освещенного места грядки для клубники сооружают приподнятыми.

Густые посадки:

При недостатке места кусты борются за питание и освещение, а плоды остаются на втором плане, поэтому они вырастают мелкими и кислыми.

Учитывая все требования клубники по выращиванию и уходу за ней, можно ежегодно получать полноценный урожай сладких ягод, если в это не вмешается погода.