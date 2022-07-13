Огородники рассказали, по каким причинам томаты формируют мало завязей

Иногда огородники сталкиваются с такой проблемой, когда кусты у томатов вырастают крупные и мощные, но при этом цветков и завязей на них образуется очень мало.

Для того чтобы томаты обильно цвели и при этом образовывали большое количество завязей нужно, чтобы для них были созданы максимально комфортные условия для роста и развития. Но в чем же заключаются главные причины того, что кусты вырастают крупными и мощными, но при этом формируют очень мало цветков и завязей?

Признаки жирования:

Жирование томатов может проявляться разным образом. Есть явные признаки, которые помогут определить проблему.

В первую очередь обратите внимание на стволы томатов. При жировании они, как правило, более мощные, более «жирные», могут раздваиваться или расти в три побега.

Также обратите внимание на боковые побеги, пасынки. Они тоже будут очень мощные, активно и быстро нарастают.

Помимо стеблей томатов также жированию подвергается и листва. Листья интенсивно окрашены, насыщенного зеленого цвета, крупные, лопушистые. Также присмотритесь к листьям, которые находятся на верхушках стеблей томатов. Как правило, они закручены специфической «змейкой».

Что касается цветочных кистей, то их очень мало или они светлоокрашенные. Также цветочные кисти могут заканчиваться как пасынками, так и листвой.

Азот как причина жирования:

Конечно, ответственные овощеводы внимательно относятся к питанию томатов, не жалея кормят растения.

Особенно актуальным было кормление томатов азотными подкормками в текущем сезоне (2022 г.), когда из-за погодных условий в Беларуси рассада продолжительное время стояла на подоконниках, перерастала, перешла в фазу генеративного развития, т.е. начала выпускать цветочные кисти, зацветать.

И при высадке в теплицу ее необходимо было подкормить азотом, вернув в фазу вегетации, чтобы она нарастила хорошую надземную массу, которая является залогом отличного урожая. Поэтому жирование томатов, например, у меня в теплице было вызвано умышленно в пользу будущего урожая.

Корректируем подкормки:

Первое и самое важное – помнить, что все азотные подкормки проводим строго дозированно, с учетом тех условий, в которых растут томаты и фазы их развития.

Если вы приняли решение на увеличение вегетативной массы куста, то вскоре после необходимых для этого азотных подкормок следует провести одну-две калийную или калийно-фосфорную подкормку. В моем случае я использую сульфат калия из расчета 1 ст. л. на 10 л воды, развожу и поливаю свои растения.

Для тех, кто предпочитает органические методы земледелия, можно использовать настой золы из расчета 1 стак. на 10 л воды, также проливаем почву вокруг томатов.

Обрезаем часть листьев:

Для томатов, у которых уже сформировалась первая кисть, создаем некоторые стрессовые условия. Обрезаем нижние 3-4 листа, можно даже 5. Но обязательно оставляем один-два листа под цветочной кистью.

Подсушиваем растения. Чтобы распрямились верхушки томатов, необходимо прибегнуть к такому методу как подсушивание. Но здесь следует быть очень внимательным и принимать решение в зависимости от тех почвенных условий, которые характерны для места посадки томатов.

Если почвы более легкие, песчаные и супесчаные, то подсушивание устраиваем на более короткий срок. В случае суглинистой плотной почвы для подсушивания необходимо 5-6 дней. По мере того как подсыхает грунт, разворачиваются верхушки кустов томатов.

После того как развернулись верхушки кустов томатов, необходимо обильно пролить растения, и если они снова свернулись, то снова необходимо их подсушить. Однако подсушивание можно провести за период «борьбы» с жированием не более двух раз.

Вымывание азота:

Овощеводам, у которых легкие почвы, можно попробовать обильно пролить почву водой и так вымыть лишний азот в более глубокие слои почвы. Объем воды – из расчета 8-10 л под каждый куст томата. На плотных почвах такой активный метод не подойдет, поскольку мы лишим корневую систему растений кислорода.

Мульчирование опилками:

В случае свежей плодородной почвы в теплице и усиленных подкормок рассады азотом с целью нарастания вегетативной массы, для начала можно замульчировать почву вокруг томатов опилками.

Как известно, свежие опилки препятствуют активному потреблению азота растениями. И за счет внесения их в почву немного удлиняется, растягивается процесс азотного питания у растений.

Почву, замульчированную небольшим слоем опилок, дважды на протяжении недели я пролила водой. За эту неделю почвенная микрофлора постепенно начала перерабатывать опилки, и затем я замульчировала почву в теплице скошенной травой.

Слой довольно толстый, порядка 7-8 см. Траву укладывала свежескошенную и сразу проливала биопрепаратом Сияние-3, чтобы активизировать почвенную микрофлору.

Все перечисленные меры помогут устранить жирование томатов и стимулировать растения на активное цветение и плодоношение.