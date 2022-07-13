Reuters: хакеры выдали себя за Ангелу Меркель при попытке взломать Центробанк ЕС
Хакеры попытались взломать аккаунт главы Европейского центробанка Кристин Лагард, представившись Ангелой Меркель.
Американская газета Reuters сообщает, что анонимные хакеры попытались взломать аккаунт в WhatsApp главы Европейского центробанка Кристин Лагард, представившись экс-канцлером Германии Ангелой Меркель.
Попытавшись выдать себя за Меркель взломщики попросили у Лагард код лоя аутентификации, который мог бы позволить преступникам получить закрытую информацию о деятельности Европейского центробанка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Огородники рассказали, чем стоит замульчировать почву на грядках
Мульчирование — это аграрный прием, который заключается в укладке на поверхность почвы защитного слоя из какого либо материала, предохраняющий ее от чрезмерного роста сорняков, пересыхания и дисбаланса водной и воздушной среды в верхнем слое.Подробнее...
-
-
Огородники рассказали, как в июле увеличить урожай картофеля
Пока на наших дачных участках есть картофель, голод нам не грозит. Вареный, жареный, тушёный — он любим всеми и подходит всем — детям и взрослым, здоровым и больным. Потому вопрос, сколько картофеля в этом году вырастет на даче, далеко не праздный.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия Украины обстреляла из миномётов село Белая Берёзка в Брянской области РФ
Огородники рассказали, как в июле увеличить урожай картофеля
Washington Times: США могут прекратить поставки оружия на Украину
Огородники рассказали, что делать, если засыхают завязи огурцов
Лукашенко уволил заместителя начальника Генштаба ВС Беларуси Шкиренко