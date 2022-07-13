Reuters: хакеры выдали себя за Ангелу Меркель при попытке взломать Центробанк ЕС

Хакеры попытались взломать аккаунт главы Европейского центробанка Кристин Лагард, представившись Ангелой Меркель.

Американская газета Reuters сообщает, что анонимные хакеры попытались взломать аккаунт в WhatsApp главы Европейского центробанка Кристин Лагард, представившись экс-канцлером Германии Ангелой Меркель.

Попытавшись выдать себя за Меркель взломщики попросили у Лагард код лоя аутентификации, который мог бы позволить преступникам получить закрытую информацию о деятельности Европейского центробанка.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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