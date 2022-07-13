Огородники рассказали, чем подкормить перец в июле для большого урожая

Подкормка перцев после формирования первой волны урожая очень важна. Первые плоды уже сформированы, они активно растут и начинают созревать, приобретая характерную окраску.

Признаки «голодания»:

В это время обязательно присмотритесь, хватает ли питания вашим перцам для дальнейшего цветения и завязывания будущего урожая. Если на кустах перца вы заметили печальную тенденцию – засыхание, опадание цветков и завязей, то это говорит от том, что растениям явно не хватает элементов питания.

Минеральные удобрения:

Перец «любит» такие элементы питания как калий, кальций и ряд микроэлементов. Поэтому, когда мы подбираем препарат для подкормки, то обращаем внимание на состав: желательно, чтобы было пониженное содержание азота или доля азота на одном уровне с фосфором и калием.

Например, подойдут удобрения универсального назначения с формулой NPK 20:20:20. Также хорошим удобрением для перцев будет Кристалон зеленый особый, с NPK 18:18:18, в котором также содержится ряд микроэлементов.

Полезные гуматы:

Если мы будем подкармливать наши перцы минеральными удобрениями, то имеет смысл добавить и органику, например, Гумат калия. Помимо того, что он будет способствовать лучшему усвоению элементов питания минерального происхождения, также будет являться и дополнительным источником калия. В среднем содержание калия в гуматах 10-12%.

Органика:

Если мы принимаем решение об органических подкормках, следует проанализировать, из чего мы их готовим. Если это традиционное зеленое удобрение, то однозначно оно будет являться источником калия (особенно им богата крапива).

Напомню простую формулу приготовления зеленого удобрения: всю массу травы кладем в бочку объемом 100 л, заполняя наполовину. По возможности добавляем луковую шелуху, для лучшей ферментации – половину пачки дрожжей. Настаиваем 5-7 дней в зависимости от погодных условий.

Источник кальция:

В качестве профилактики дефицита кальция у растений можно использовать строительную гашеную известь без добавок из расчета 1 кг гашеной извести на 10 л воды. Заливаем известь водой, настаиваем, пока вода не станет прозрачной. Затем берем 1 л этого прозрачного настоя, доводим до рабочего раствора объемом 10 л и поливаем растения.

Не забываем, что любые подкормки, органические или минеральные, проводим не реже 1 раза в неделю, чтобы наши растения беспрерывно формировали хороший урожай.