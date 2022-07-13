Дачники рассказали, что даст подкормка кабачков железом
Подкормка кабачков в открытом грунте является обязательной процедурой, проводится систематически на протяжении всего периода вегетации.
Трудно представить себе огород, на котором не растет этот неприхотливый овощ. Один куст кабачка, в зависимости от сорта и условий выращивания, способен обеспечить несколькими десятками полезных, диетических плодов.
Для успешного роста этому растению необходимы вода, достаточное освещение и плодородная почва. Для усиления плодоношения позаботьтесь о своевременном и регулярном питании.
Кабачки лучше всего растут в местах, где много органики и высокое содержание азота. При появлении настоящих листочков проведите азотную подкормку: в 10 литрах воды растворите 1-2 столовые ложки мочевины (карбамид). Полейте кусты из расчета 1 литр раствора на 1 растение. Повторяйте такую подкормку раз в 10-12 дней до начала цветения.
После появления третьего настоящего листа начинайте проводить еженедельные внекорневые подкормки хелатным железом. Этот микроэлемент регулирует азотный обмен и не позволяет нитратам накапливаться в плодах.
Можно использовать как готовые препараты, которые продаются в любом садовом центре, так и приготовить хелат железа самостоятельно. Для этого растворите в 10 литрах воды 1 столовую ложку железного купороса и 1 чайную ложку лимонной кислоты.
Хорошей альтернативой такой подкормки является глицерат железа: 1 столовая ложка железного купороса, 100 мл глицерина на 10 литров воды.
Своевременные подкормки способствуют полноценному развитию растения, формированию здоровой, экологически чистой продукции и продлевают сроки хранения собранных плодов.
Опубликовано: Ангелина Крент
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