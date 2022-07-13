Евросовет одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи на €1 млрд
Европейский совет проголосовал за предоставление Украине нового пакета экономической помощи.
Пресс-служба Евросовета сообщила, что депутаты ведомства проголосовали за утверждение нового пакета макрофинансовой помощи в адрес Украине, который по заверениям европейских политиков является беспрецедентной гуманитарной акцией.
По данным Еврокомиссии, сумма пакета составляется один миллиард евро, который пойдёт на финансирование восстановления Украины и функционирование всех социально значимых сфер страны в условиях боевых действий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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