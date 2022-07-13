Садоводы рассказали, как правильно размножать малину

Если на участке растет хорошая малина, лучше размножить ее, чем покупать непроверенные саженцы. Для этого существует несколько способов: размножение одеревеневшими и зелеными отростками, корневыми и зелеными черенками.

Каждый год на корнях кустов образуются одеревеневшие корневые отростки. Во второй половине лета на них формируются зачаточные почки, а осенью появляются побеги. Такие отростки нужно отделить от маточного куста и посадить.

Размножение зелеными корневыми отростками требует меньше времени. Побеги с несколькими листьями, поздно вышедшие из почвы, выкапывают вместе с комом почвы и сажают в нужное место.

После посадки растения нужно слегка притенить. К осени из них вырастут обычные однолетние саженцы.

Для размножения корневыми черенками в октябре несколько горизонтальных корней отделяют от маточного куста и режут на черенки. Их связывают пучком, складывают в темном месте и засыпают опилками, а сверху накрывают пленкой.

Хранить такие черенки нужно в прохладном помещении. В начале мая их высаживают на плодородную землю в теплицу.

Для размножения зелеными черенками подходят отростки, которые образуются летом вокруг куста или в междурядьях. Побеги складывают в пакеты с водой, а потом высаживают в теплицу.

После посадки растению нужен хороший полив. Это самый трудоемкий способ, но он является наиболее быстрым и обеспечивает хорошую приживаемость малины.