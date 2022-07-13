Дачники рассказали, возможно ли избавиться от крота с помощью чистотела

Крот является плотоядным животным. Его основная пища — это дождевые черви, такие нужные и полезные для плодородия огородных грядок.

Из жизни кротов:

Крот – такое млекопитающее, которое если попадает на участок, то вредит основательно. А если это самка, то ущерб будет еще больше. Потому что она не менее двух раз в год дает потомство.

И в каждом помете обычно бывает 5-7, иногда и до 9 детенышей. И вся эта семейка хочет кушать. Крот съедает в сутки примерно в 2-3 раза больше своего веса. Весит он 100-130 г, а съедает 300-400 г пищи каждый день. Крот питается в основном дождевыми червями, но также и различными личинками – съест и проволочника, и хруща.

Чем ближе ваш участок находится к лесу, к зарослям трав, тем больше вероятность, что крот придет в ваш сад и огород. Потому что плодородная почва, обилие дождевых червей – то, что надо кроту. Вдобавок ко всему крот не спит и зимой, не впадает в спячку. Он опускается в более глубокие слои почвы, но все равно питается.

Как вредит:

Так ли серьезен ущерб от крота? Кто-то скажет, что крот даже полезен тем, что он рыхлит грядки. Но на самом деле от этого пользы мало, а больше вреда.

Если почва на ваших грядках приподнята кротом, то растения усыхают, их корни «повисают» в ходах крота и высыхают. Приезжая на участок, можно испытать разочарование, потому что весь труд пропал.

Во-вторых, дождевые черви, которых в больших количествах поедает крот, улучшают структуру нашей почвы, удобряют ее. А кроты в итоге портят плодородие почвы.

Как избавиться:

Способы, которыми можно избавиться от крота на участке, можно разделить на две категории.

Кардинальные, например, капканы. Сейчас они бывают разной конструкции. Так вот, находим свежие норки крота, свежие холмики земли, раскапываем и ставим в ход капкан. Затем его регулярно проверяем, не реже чем раз в неделю.

Длина ходов крота может быть до нескольких километров, но рано или поздно он пробегает по всем ходам. Проверяет, поступает ли воздух, не засорилось ли где, прочищает ходы. Поэтому с большой вероятностью попадется в капкан. Это кардинальный способ избавления от крота.

Отпугивающие:

Есть способы другие – крота можно просто отпугнуть, чтобы он не посещал ваш участок. Я перепробовал многие способы: например, закладывал в ходы тряпки, смоченные керосином или аммиаком.

Способы работают, но не забываем, что эти вещества негативно влияют на всех обитателей почвы, тех же дождевых червей, на полезные микроорганизмы. Поэтому их применение экологически не оправдано.

Удивительные свойства Чистотела. Совершенно случайно я открыл для себя интересное явление. У всех на участках растет такое растение как чистотел. А если нет на участке, то где-то поблизости точно можно найти.

Не вдаваясь в детали, поделюсь методом: стоит набрать чистотела, мелко порубить вместе с корнями, раскопать норки крота и заложить туда эту массу – и результат не заставит себя ждать. Для почвы, кстати, это будет органическое удобрение. А вот кроту чистотел очень не нравится, и он начинает быстро покидать участок.