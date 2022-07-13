Огородники рассказали, как в июле увеличить урожай картофеля
Пока на наших дачных участках есть картофель, голод нам не грозит. Вареный, жареный, тушёный — он любим всеми и подходит всем — детям и взрослым, здоровым и больным. Потому вопрос, сколько картофеля в этом году вырастет на даче, далеко не праздный.
Немногие знают, что в эту пору урожайность картофеля можно повысить примерно на 40%. Что необходимо сделать с картофелем? Дальнейшие советы подойдут в первую очередь для небольших участков, где картофелем заняты 1-2 сотки земли. Однако, если у вас большие посадки картофеля, возможно, эти приемы также могут пригодиться.
Удаление цветков:
В начале-середине июля картофель еще вовсю цветет. Так вот, удаление цветков с кустов повышает урожайность картофеля примерно на 15% (растения не тратят силы на цветение и завязывание семян).
И вдобавок, раз не будут завязываться зеленые плоды, значит, мы не будем засорять наш участок семенным материалом картофеля. Поэтому рекомендую обратить внимание на этот момент.
Подкормка по листу:
Далее, когда картофель отцвел, в первые две недели после окончания цветения очень полезно провести подкормку картофеля. Но не под корень – в данном случае это трудоемко, а по листу. Берем, например, монокалийфосфат – ложка такого удобрения на 10 л воды сотворит чудеса.
Также подойдет Кристалон, Агрикола, практически любые другие удобрения. Главное, чтобы они содержали очень мало азота или не содержали его вовсе.
К этим удобрениям мы добавим борную кислоту из расчета 2 г порошка борной кислоты на 10 л воды. Помните, что борную кислоту необходимо растворять в горячей воде. Растворили в небольшом количестве воды (например, в 0,5 л), затем довели до объема в 10 л. А вышеуказанные удобрения прекрасно растворяются и в холодной воде.
Готовым рабочим раствором смеси борной кислоты и удобрения обрабатываем картофель по листу, опрыскиваем ботву. Таким образом даем внекорневую подкормку. Сделайте так, и вы увидите, как клубни к осени нальются, будут крупными и хорошо сохранятся.
Данные приемы – удаление цветков и подкормка картофеля по листу – особенно эффективны на средних и поздних сортах картофеля. Ранние же сорта к концу июля обычно уже начинают увядать, ботва желтеет, и эффект получается уже не тот. Однако в начале июля эти процедуры вполне еще можно сделать и на ранних сортах картофеля.
Способы простые, не слишком трудоемкие, при этом дают ощутимый эффект, повышая урожайность картофеля и увеличивая сроки хранения клубней зимой.
Опубликовано: Ангелина Крент
-
Огородники рассказали, чем стоит замульчировать почву на грядках
Мульчирование — это аграрный прием, который заключается в укладке на поверхность почвы защитного слоя из какого либо материала, предохраняющий ее от чрезмерного роста сорняков, пересыхания и дисбаланса водной и воздушной среды в верхнем слое.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия Украины обстреляла из миномётов село Белая Берёзка в Брянской области РФ
Огородники рассказали, как в июле увеличить урожай картофеля
Washington Times: США могут прекратить поставки оружия на Украину
Огородники рассказали, что делать, если засыхают завязи огурцов
Лукашенко уволил заместителя начальника Генштаба ВС Беларуси Шкиренко