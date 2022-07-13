Огородники рассказали, чем стоит замульчировать почву на грядках

Мульчирование — это аграрный прием, который заключается в укладке на поверхность почвы защитного слоя из какого либо материала, предохраняющий ее от чрезмерного роста сорняков, пересыхания и дисбаланса водной и воздушной среды в верхнем слое.

Солома:

Для мульчирования используем солому злаковых культур. Это может быть ржаная солома, пшеничная, ячменная, солома от овса и другие. Чем полезна мульча из соломы? Предотвращает испарение влаги, т.е. почва будет сохранять влагу дольше.

Также слой мульчи будет защищать наши грядки от сорняков. Нужно отметить, что для этого слой соломы для мульчирования должен быть значительным, примерно 20 см. Если слой соломы слишком тонкий, то сорняки с легкостью пробьются сквозь него.

При желании соломой можно мульчировать грядки с овощами, клубнику. А можно высаживать под солому картофель.

Если вы мульчируете клубнику с помощью соломы, то учтите, что укрывать почву нужно, когда она уже теплая. Ведь при мульчировании холодной почвы (рано весной) растения будут отставать в развитии, а цветение и созревание плодов наступят позже обычного.

Поэтому укрывают клубнику соломой примерно за неделю до цветения, когда растения уже находятся в фазе бутонизации. В это время почва уже прогрелась, корневая система работает хорошо, и можно приступать к мульчированию.

Также нужно учитывать еще один нюанс – соломой укрываем почву, когда она влажная. Не следует мульчировать соломой сухую почву, иначе она будет долго оставаться сухой, пока дожди хорошо не промочат мульчу. Поэтому, если почва сухая, то сначала пролейте ее водой, чтобы она хорошо пропиталась, а затем приступайте к мульчированию соломой.

Под солому можно высаживать картофель. Предварительно почву нужно подготовить: взрыхлить, внести необходимые удобрения и разложить клубни по поверхности почвы, не заделывая их на глубину.

Когда вы разложили клубни на поверхности на нужном расстоянии, мульчируем всю поверхность посадок соломой. Слой должен быть опять же 20-30 см, чтобы трава не пробилась. Картофель же с легкостью прорастет через слой мульчи и будет хорошо под ней развиваться. Его не придется полоть, не придется поливать и не придется окучивать.

Осенью, когда ботва картофеля высохнет, достаточно будет развернуть солому и собрать урожай клубней. Единственный минус при таком способе посадки – это грызуны: если высаживаете картофель под солому, то обеспечьте ловушки на участке, разложите какие-либо приманки или поставьте мышеловки от грызунов.

Сено:

Также широко доступный материал для мульчирования – это сено. Нужно отметить, что, по сравнению с соломой, сено гораздо быстрее разлагается и за сезон мульчу придется обновлять несколько раз.

Опять же слой для мульчирования сеном должен составлять не менее 20 см. Сено нужно заготавливать до цветения злаков и одуванчиков, чтобы все семена не высеялись у вас в грядки.

Отличным материалом будет сено после зимы. Весной на пустырях можно найти много сухой пожухшей травы. Ее легко скосить или собрать граблями и можно заготовить в достатке.

В такой траве уже не будет никаких семян: они за зиму все осыпались в почву, либо их уничтожили грызуны. Такая мульча из пожухлой травы – хороший материал для мульчирования. Его можно заготавливать весной, как только сошел снег и почва просохла.

Однако при таком способе заготовки возникают некоторые риски. Ведь на сухой траве могут быть клещи. Поэтому, если у вас регион неблагоприятный, есть клещи, переносящие различные заболевания, будьте внимательны и не заготавливайте в таком случае мульчу из пожухлой травы.

Скошенная трава:

Скошенная трава у нас всегда доступна летом. За сезон мы косим траву, газоны не один раз и используем эту траву для компостирования. Однако ей можно и мульчировать грядки. Траву нужно перед использованием немного подвялить, чтобы она не была сырой.

Ведь при мульчировании свежей травой будут происходить процессы гниения, и наша почва, наши грядки окажутся не в восторге от такой мульчи. Поэтому подвяльте траву на солнце, немного подсушите, а только потом приступайте к мульчированию посадок.

Слой травы для мульчирования должен составлять примерно 15 см. Не следует укладывать траву слишком большим слоем, потому что могут начаться процессы «горения», а это нехорошо отразится на наших овощах.

Опилки и древесная щепа:

С этими материалами возникает много спорных вопросов. Нужно отметить, что не все опилки подходят для мульчирования грядок.

Опилки хвойных пород значительно подкисляют почву. Если вы вносите такие опилки, то их необходимо предварительно просыпать доломитовой мукой либо сложить в кучу, чтобы они потемнели, и только потом использовать. Мульчирующий слой из опилок должен составлять 4-5 см.

Для мульчирования лучше использовать опилки лиственных пород. Однако и с ними есть нюансы. Если использовать свежие опилки, они будут забирать много азота из почвы. Поэтому перед применением пролейте опилки: просто рассыпьте их тонким слоем на брезент и из обычной линейки пролейте раствором мочевины.

Понадобится 200 грамм мочевины на 10 л воды. Как только опилки пролили, их можно использовать для мульчирования либо вносить в почву под перекопку.