Рогов: войска России сбили беспилотник Украины в небе над Мелитополем

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские военные сбили украинский БПЛА над Мелитополем.

Сотрудник совета временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в ночь на 13 июля в Мелитополе прозвучала громкая стрельба, начатая российскими военными.

По словам Рогова, украинские военные послали в Мелитополь разведывательно-ударный беспилотный дрон, который был сбит силами России при попытке атаковать город.