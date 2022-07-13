Рогов: войска России сбили беспилотник Украины в небе над Мелитополем

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские военные сбили украинский БПЛА над Мелитополем.

Сотрудник совета временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в ночь на 13 июля в Мелитополе прозвучала громкая стрельба, начатая российскими военными.

По словам Рогова, украинские военные послали в Мелитополь разведывательно-ударный беспилотный дрон, который был сбит силами России при попытке атаковать город.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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