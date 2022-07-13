ВСУ выпустили девять ракет из американской РСЗО HIMARS по Луганске

Украинские солдаты обстреляли Луганск из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Пресс-служба народной милиции ЛНР сообщает, что 12 июля около 23:35 по московскому времени украинские военные начали наносит удары по Луганску из населённого пункта Артёмовск. Солдаты ВСУ выпустили по Луганску девять ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS.

По данным сотрудников НМ ЛНР, некоторые из выпущенных ВСУ ракет достигли целей, поразив российскую базу войск противовоздушной обороны в Луганске.