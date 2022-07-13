Огородники рассказали, как ухаживать за клубникой после плодоношения

Урожай клубники (садовой земляники) напрямую зависит от вашего прилежания и того, насколько полно вы следуете рекомендациям, ухаживая за ней.

Важная подкормка клубники после цветения:

Сразу после массового цветения нужно обязательно провести подкормку летней клубники. Несмотря на то, что уже были подкормки весной для лучшего наращивания зеленой массы, в начале бутонизации, иногда даже в случае необходимости и во время цветения, когда летняя клубника отцвела, ей тоже нужно дать определенное питание.

На кустах уже завязались плоды, и им нужно помочь получить все необходимые элементы в этот период. Лучше всего, конечно, в период образования и налива ягод использовать органику, чтобы получить более экологичный урожай. Самая простейшая из всех подкормок – древесная зола.

В древесной золе в первую очередь как раз есть калий, который необходим на данном этапе. Он поможет укрепить завязи, а так же влияет на вкусовые качества. Чтобы приготовить подкормку, нужно взять 1 ст. древесной золы, развести ведром воды, и дать постоять 2-3 часа.

Если клубника не подкармливалась весной или во время цветения, то можно сделать более концентрированный раствор золы. Можно заварить стакан золы литром кипятка, дать настояться пару часов, а потом довести до объема в 10 л.

Так уже концентрация веществ будет значительно выше. Раствор золы вноситься по 0,5 литра под каждый куст, с предварительным проливом почвы. Если дать подкормку по сухой земле, можно сжечь все корни.

Можно вносить по столовой ложке золы под каждый куст клубники, с последующим зарыхлением. Но при таком способе внесения золы питательные вещества будут медленнее поступать к корням.

Не стоит подкармливать клубнику в период завязывания и налива ягод азотом. Потому что кусты начнут наращивать свою зеленую массу, вместо того, чтобы тратить силы и питание на ягоды. В итоге ягодки, возможно, и будут, но мелкие.

Так же гумат калия не подходит в качестве подкормки в этот период, его лучше использовать не после, а во время цветения. Да, в гумате калия есть калий, но, его очень мало и чтобы клубника получила все необходимое и дала хороший урожай, лучше всего использовать древесную золу или как вариант минеральное калийное удобрение.

Важные работы после плодоношения клубники: чистка, обрезка, обработка:

После плодоношения клубнику ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Ее нужно чистить, обрезать, а так же обрабатывать от вредителей и болезней. В особенности, нужно сделать все работы как можно быстрее, если после плодоношения начались затяжные дожди. Ведь тогда начинают подгнивать не только сами ягоды, но и сердечки.

Чистка клубники после плодоношения позволяет поддерживать листья в здоровом состоянии. Всю больную листву вообще снимают трижды за сезон: перед зимовкой, после зимы и после плодоношения, в таком случае удается избавиться от различных пятнистостей, и тогда не приходится потом использовать никакие препараты.

Кроме больных листьев после плодоношения нужно убрать все старые, отмершие, засохшие, а так же старые цветоносы, какие-то несобранные ягоды с серой гнилью. То есть нужно провести полную чистку каждого куста.

Так же нужно обрезать все ненужные усы, нужные пришпилить, и создать для грядки возможность хорошего проветривания и освещения. После такой работы, необходимо грядку прорыхлить, чтобы сбить утрамбованный слой почвы и чтобы верхний слой просох, если были дожди.

А дальше грядку нужно замульчировать, потому что июль обычно самый жаркий месяц лета, особенно в южных районах. Если прошли дожди, почва очень хорошо напиталась влагой, и мульча позволит эту влагу сохранить. Чтобы мульча хорошо выполняла свои функции, необходимо положить ее слоем не менее 3 см.

И последний шаг в уходе за клубникой после плодоношения – это обработка ее от болезней и вредителей. Можно использовать системный препарат «Скор», который проникает в листву, и работает в течение двух недель.

«Скор» защищает клубнику от серой гнили, что очень важно после дождей. Споры могут очень долго жить в почве, поэтому эти обработки нужно проводить с профилактической целью. Можно обрабатывать клубнику «Скором» 3 раза с промежутком в 2 недели.

Так же препарат будет лечить клубнику, если она больна всевозможными пятнистостями. Препарат разводится из расчета 4 мл на 10 л воды.

В этот раствор нужно добавить что-нибудь от вредителей, например, препарат «Вертимек». Препарат этот длительного действия, защищает растения от клещей, листогрызущих насекомых и т.д., в течение трех недель. «Вертимек» так же проникает внутрь растения и сохраняется внутри листьев.

Кроме «Скора» от серой гнили можно использовать «Топаз», а вместо «Вертимека» – «Актару» и любые другие инсектициды. Обработка проводится, как по листу, так и по разложенной мульче.

Если после плодоношения клубники не было дождей и очень сухо, то либо перед чисткой, либо после нее, нужно хорошенько пролить посадку, не менее 20 л на 1 кв. м, это очень важно, потому что мульчу нужно выкладывать на пролитую землю, чтобы в земле сохранялась влага.

Если ухаживать за клубникой по всем правилам, то можно не беспокоиться о растениях. Они будут радовать, как внешним видом, так и обильным урожаем.