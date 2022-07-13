Yonhap: армия КНДР сделала выстрел из артиллерии в сторону Жёлтого моря
Войска Северной Кореи запустили снаряды из реактивной системы залпового огня в сторону Жёлтого моря.
Новостное агентство Yonhap сообщает, что войска Северной Кореи совершили пуск снаряда из реактивной системы залпового огня в сторону Жёлтого моря. Характерные следы на небе были замечены южнокорейскими спецслужбами, которые ведут мониторинг военной активности КНДР.
По данным западных экспертов, новые пуски ракет со стороны КНДР начали происходить после старта учений США и Южной Кореи, в ходе которых шесть военных самолётов F-35A прибыли в Сеул с американской базы в Аляске.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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