Infodefensa: Минобороны Испании передаст Украине 10 танков Leopard 2A4

Министерство обороны Испании объявило о направлении Украине нового пакета военной помощи.

Утром 13 июля зарубежная газета Infodefensa сообщила, что администрация Министерства обороны Испании приняла решение о передаче Украине десяти танков модели Leopard 2A4, которые были произведены оборонными концернами Германии.

Также в Минобороны Испании согласовали отправку на Украину двадцати бронетранспортёров М113, которые были разработаны в США ещё в 1960-ых годах.