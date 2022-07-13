ВСУ начали использовать ракеты HIMARS с дальностью полета до 300 километров
Вооруженные силы Украины начали использовать максимальную дальность полета ракет HIMARS.
Вооруженные силы Украины продолжают использовать поставленные Соединенными Штатами Америки ракетные комплексы залпового огня HIMARS.
Это позволяет им с большого расстояние наносить удары по российским целям. К сожалению, ВСУ используют данные системы и для ударов по мирному населению городов Донбасса.
Так, националисты применили данные реактивные системы залпового огня для обстрела жилых кварталов Луганска.
Причем, отмечают в народной милиции так называемой Луганской народной республики, в этот раз были применены ракеты с дальностью полета до 300 километров.
"ВСУ использовали боеприпасы к РСЗО Himars дальностью стрельбы от 140 км до 300 км для удара по Луганску, сообщил офицер Народной милиции ЛНР", - пишет ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
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