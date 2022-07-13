Украинские войска из РСЗО HIMARS обстреляли часть ПВО под Луганском

Вооруженные силы Украины нанесли удары по части противовоздушной обороны под Луганском.

Войска Украины продолжают вести массированные артиллерийские обстрелы столицы самопровозглашенной ЛНР - Луганска.

Как стало известно утром 13 июля, под обстрел попала часть противовоздушной обороны, которая обеспечивала защиту города.

"Украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер народной милиции ЛНР Марочко", - говорится в сообщении РИА.

Также стало известно, что для обстрелов Луганска начали применяться системы HIMARS с боеприпасами дальностью полета до 300 километров.