ВСУ ракетами HIMARS обстреляли мирные районы Луганска
Украинские националисты американскими ракетами нанесли удары по жилым районам Луганска.
Вооруженные силы Украины вновь обстреляли жилые районы Луганска, сообщает российское информационное агентство ТАСС.
На этот раз для обстрелов мирного населения были применены американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
Как сообщили в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, применялись ракеты дальностью полета от 140 до 300 километров.
"ВСУ использовали боеприпасы к РСЗО Himars дальностью стрельбы от 140 км до 300 км для удара по Луганску, сообщил офицер Народной милиции ЛНР", - передает ТАСС.
Также стало известно о том, что ВСУ нанесли ракетный удар по части ПВО под Луганском.
Опубликовано: Николай Скира
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