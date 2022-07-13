Сочи ушёл под воду после наводнения: затоплены квартиры, магазины не работают
В Сочи началось самое настоящее наводнение после мощных проливных дождей в июле.
В Краснодарском крае в последние дни разгулялись самые настоящие потопы. Города и, в частности Сочи, буквально начали уходить под воду.
Уровень рек поднялся на три метра, из-за чего подъезды домов оказались затоплены, как и квартиры нижних этажей. Утром 11 июля люди в Сочи проснулись от громких звуков сирен тревоги, которые буквально разрывали город.
Магазины и рынки также оказались под водой. Многие люди оказались заблокированы в своих квартирах, их пришлось освобождать спасателям.
Опубликовано: Николай Скира
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