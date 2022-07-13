Беспроводные наушники: насколько опасные последствия для организма

Сегодня кабельные наушники становятся устаревшими, и многие пользователи предпочитают выбирать удобные беспроводные наушники. Насколько они могут приносить вред нашему здоровью?

Хотя беспроводные наушники удобны, некоторые люди беспокоятся о потенциальных рисках для безопасности.

Если вы любите заниматься спортом, пара беспроводных наушников может стать отличной покупкой. Они не будут мешать вам на беговой дорожке. Наушники могут позволить вам сосредоточиться во время поднятия тяжестей, не беспокоясь о запутывании кабеля.

Насколько безопасны беспроводные наушники

Bluetooth зависит от излучения. Хотя это может встревожить некоторых людей, это происходит в форме с низким уровнем выбросов, поэтому большинство людей это не беспокоит. В конце концов, у большинства людей дома есть микроволновые печи, они летают на самолетах и при необходимости делают МРТ и рентген.

Однако проблема заключается в том, что беспроводные наушники передают излучение через голову. Если вы используете наушники, которые вставляете в ухо, наушники находятся рядом с вашим мозгом. Наушники-вкладыши находятся дальше, но они также находятся по обе стороны от вашего черепа.

Хотя некоторые люди испытывали головные боли и другие легкие симптомы после использования беспроводных наушников, данные неубедительны. Однако эксперты понимают, что радиочастоты являются канцерогенными для людей.

Большинство экспертов не считают, что производители наносят вред потребителям.