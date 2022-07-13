В соцсетях появляется все больше экспертов по разным вопросам, которые утверждают, что мы всю жизнь делали что-то неправильно
В настоящее время широко обсуждается проблема поедания тостов. Похоже, что и с поджаренным хлебом большинство из нас справлялось вовсе не так, как нужно.
Некоторые самопровозглашённые гастрономические эксперты утверждают, что нужно намазать хлеб начинками, а после перевернуть его «вверх ногами», чтобы начинки соприкасались с языком.
Считается, что таким образом вкусовые рецепторы получают максимальную отдачу от употребления тоста.
Несмотря на несколько противоречивый совет, количество поклонников такого способа начало увеличиваться.
Вот только прежде чем есть тост по-новому, необходимо убедиться, что все намазанные начинки прошли «перевёрнутый тест», то есть не стекут во время еды.
Опубликовано: Игнат Ветров
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