Подросток и его отец обнаружили в воде сейф с деньгами и вернули находку владельцу

Отец и сын решили не присваивать чужую собственность и попытались найти человека, которому принадлежит сейф.

В сейфе нашлись также сертификат на дробовик и несколько банковских карт, срок действия которых истёк в 2004 году.

С помощью старых карт Джордж и Кевин вышли на бизнесмена Роба Эверетта, офис которого был обокраден в 2000 году — именно тогда и исчез сейф.

Хотя пропажа до сих пор не была найдена, преступника давно арестовали и приговорили к тюремному заключению.

Роб, получивший назад свои деньги, не устаёт благодарить добряков, которые доказали ему, что в нашем мире остались честные люди.

Помимо денежного вознаграждения, которое бизнесмен вручил отцу и сыну, он пожелал сделать кое-что хорошее для Джорджа.

Узнав, что подросток отлично знает математику, Роб намерен впоследствии предложить ему работу в своей компании, занимающейся управлением капиталом.