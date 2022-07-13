В США суслики сами выращивают корнеплоды на мини-фермах

Согласно новому исследованию, некоторые суслики в США содержат подземные корневые фермы.

Ученые из Университета Флориды сообщили в журнале Current Biology, что изученный юго-восточный суслик (Geomys pinetis) сам собирает и удобряет части своей пищи.

Американский суслик живет в обширных подземных системах, питаясь в основном корнями, прорастающими в их туннели. По словам исследователей, животные не только собирают их, но и возделывают подземные корневые поля своим пометом в качестве удобрения.

Таким образом, суслик может продолжать обеспечивать себя пищей, пока строится туннель, покрывая от 20 до 60 процентов своих ежедневных потребностей в энергии.

Исследователь Вероника Селден сказала, что надеется, что ее исследование создаст более широкую платформу для малоизученных животных.

«Суслики гораздо интереснее, чем вы думаете», — сказал зоолог. «Они действительно важные инженеры экосистемы».