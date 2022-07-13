Мальчик, спасённый властями после оползня, сумел выжить благодаря смекалки и холодильнику
Во время оползня мальчик спрятался в холодильнике и выжил, проведя там 20 часов.
Юный житель Барангай-Кантаньоса (Филиппины) сообразил, что внутри холодильника можно будет относительно безопасно переждать природный катаклизм.
В итоге 11-летний Хасме провёл в укрытии около 20 часов, после чего его обнаружили спасатели. Мальчик получил множественные переломы и в данный момент восстанавливает здоровье в больнице.
За ребёнком присматривают не только врачи, но и его дядя Хуанито Орельяно, который сильно тревожится из-за шокового состояния племянника.
Кроме того, мужчина не знает, как сообщить Хасме трагическую весть — его мама и папа погибли. Правда, Хуанито считает, что мальчик догадывается о несчастье.
Опубликовано: Антон Райт
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