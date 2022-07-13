ЦБ Южной Кореи поднял ставку впервые в истории сразу на 50 пунктов

Центробанк ЮКР принял решение о подъеме ставки на 50 пунктов впервые в своей истории.

Из-за высокой инфляции ЦБ принял меры по укреплению позиции национальной валюты и поднял ставку до 2,25% годовых, говорится в заявлении ЦБ.

СМИ сообщают о рекордных темпах подъема ставок начиная с 1999 года.

Сами финансисты также назвали эти меры «исключительными», но решение приняли единогласно.

Инфляция в Южной Корее составило уже 6% и побила рекорд за период с 1988 года.