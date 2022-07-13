Не имея возможности обзавестись жильём, пакистанец поселился в домике на дереве

Мужчина, которого многие называют Тарзаном из Карачи (Пакистан), рассказал, что ведёт такую жизнь вовсе не из эксцентричности и не по своей воле.

Потеряв обоих родителей, Фарман дошёл до такой черты бедности, что не смог позволить себе жильё.

Родственники и знакомые отказались помогать обнищавшему мужчине, и он понял, что единственное убежище, откуда его никто не прогонит, — это жилище на дереве, растущем на общественной городской территории и по сути никому не принадлежащем. 28-летний мужчина не сидит сложа руки и работает, занимаясь мойкой машин, уборкой в домах других людей и закупкой продуктов.

Но большинство клиентов платят ему не деньгами, а едой и питьевой водой, так что в ближайшее время Фарман даже не мечтает обзавестись нормальным домом.