Не имея возможности обзавестись жильём, пакистанец поселился в домике на дереве

Мужчина, которого многие называют Тарзаном из Карачи (Пакистан), рассказал, что ведёт такую жизнь вовсе не из эксцентричности и не по своей воле.

Потеряв обоих родителей, Фарман дошёл до такой черты бедности, что не смог позволить себе жильё.

Родственники и знакомые отказались помогать обнищавшему мужчине, и он понял, что единственное убежище, откуда его никто не прогонит, — это жилище на дереве, растущем на общественной городской территории и по сути никому не принадлежащем. 28-летний мужчина не сидит сложа руки и работает, занимаясь мойкой машин, уборкой в домах других людей и закупкой продуктов.

Но большинство клиентов платят ему не деньгами, а едой и питьевой водой, так что в ближайшее время Фарман даже не мечтает обзавестись нормальным домом.

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    Живя на дереве, мужчина попытался сделать свою хижину, построенную из бамбука, древесины, старых дверей и ткани, как можно более комфортной.

    Там имеется умывальник, небольшая печка, светильник, работающий на батарейках, и зарядное устройство для телефона.

    Фарман рассказал, что многократно обращался к властям за помощью, но все его просьбы были проигнорированы. В данный момент мужчина полагается и надеется только на милость Аллаха.

Опубликовано: Игнат Ветров

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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