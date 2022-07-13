В Шри-Ланке премьер-министр назначен ВРИО президента
Премьер-министр Шри-Ланки Викремесингхе был назначен временно исполняющим обязанности президента, а президент Раджапакса бежал за границу, сообщил спикер парламента Абейвардана.
«Ввиду своего отсутствия в стране президент Раджапакса сказал мне, что он назначил премьер-министра исполняющим обязанности президента в соответствии с конституцией», — сообщил Махинда Япа Абейвардана в кратком телеобращении.
Протестующие штурмуют резиденцию премьер-министра Шри-Ланки, силовики применили слезоточивый газ.
В столице провинции Коломбо введен комендантский час, а правительство объявило чрезвычайное положение.
Опубликовано: Тарас Медведев
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