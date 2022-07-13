МИД РФ: Россия хочет сохранить транзит газа через Украину после 2024 года

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что транзит газа через газотранспортную систему Украины может сохраняться и после 2024 года.

Биричевский отметил, что для этого достаточно того, что в Европе будет сохранен спрос на российское топливо, так как сама газотранспортная система Украины (ГТС) в рабочем состоянии. Напомним, что действующие контракты на транзит газа истекают в 2024 году.

Представитель МИД России указал на то, что ЕС на данный момент провозгласил курс на полный отказ от российского газа, а это означает, что украинский маршрут по ГТС будет невостребованным. Это повысит стоимость топлива для потребителей в Европе, а Украина лишится доходов от транзита.

Дмитрий Биричевский подчеркнул, что российская сторона выполняет все свои обязательства согласно контрактам по прокачке газа через Украину. Ограничения действуют со стороны «Нафтогаза», который отказался транспортировать топливо через газоизмерительную станцию «Сохрановка».

Биричевский считает, что желание ЕС сократить до минимума потребление российского газа связано со специальной военной операцией в Украине. При этом политики Европы опасаются, что Россия может самостоятельно перекрыть транзит газа для влияния на их позицию по «украинскому вопросу».