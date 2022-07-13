Встречу Байдена и Обрадора назвали хорошей миной при плохой игре

На встрече во вторник президенты США и Мексики играли «союзников» при существующих острых разногласиях.

Президенты США и Мексики продемонстрировали во вторник, 12 июля, желание «сомкнуть ряды» перед лицом миграционного кризиса на их общей границе и разгула инфляции.

Джо Байден назвал «другом» и «партнером» своего коллегу Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которого он во второй раз принял в Белом доме.

Однако в начале июня глава мексиканского государства нанес ему резкий выпад, отказавшись участвовать в саммите Америк в Лос-Анджелесе на том основании, что Куба, Венесуэла и Никарагуа не были приглашены.

При этом мексиканский лидер отказывается присоединиться к санкциям, введенным Западом против России.

Байден вспомнил на встрече о гибели 53 мигрантов, в том числе многих мексиканцев, в перегретом грузовике в Техасе 27 июня. Он заверил, что США усилили борьбу с контрабандистами, подвергающими опасности потенциальных иммигрантов.

В совместном заявлении, опубликованном Белым домом после обмена мнениями, два лидера заявили, что эта трагедия «еще больше укрепляет общую решимость бороться с сетями контрабандистов, которые выгребают миллиарды долларов за спинами мигрантов».

Байден не раз был уличен республиканской оппозицией в слабой позиции перед лицом рекордных арестов нелегальных мигрантов на южной границе.