Минобороны РФ: российские солдаты уничтожили 350 бойцов ВСУ в Николаеве
ВС РФ ликвидировали свыше 350 военнослужащих из оперативно-тактической группы «Каховка» в ДНР.
Официальный представитель пресс-службы Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в среду, 13 июля 2022 года, во время утреннего брифинга сообщил об успешной ликвидации более 350 бойцов ВСУ из оперативно-тактической группы «Каховка» в Николаеве.
Конашенков уточнил, что солдаты из группы «Каховка» базировались на территории николаевского судостроительного завода, где после обнаружения противника ВКС РФ нанесли высокоточный удар в результате чего российской армии удалось уничтожить не только живую силу ВСУ, но и 20 единиц военного оборудования.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Марочко: ВСУ нанесли массированный ракетный удар по части ПВО в Луганске
Роза Сябитова стала бабушкой
Washington Times: США могут прекратить поставки оружия на Украину
Минобороны России отчиталось об уничтожении 11 пунктов управления ВСУ
Лукашенко уволил заместителя начальника Генштаба ВС Беларуси Шкиренко