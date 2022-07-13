Минобороны РФ: российские солдаты уничтожили 350 бойцов ВСУ в Николаеве

ВС РФ ликвидировали свыше 350 военнослужащих из оперативно-тактической группы «Каховка» в ДНР.

Официальный представитель пресс-службы Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в среду, 13 июля 2022 года, во время утреннего брифинга сообщил об успешной ликвидации более 350 бойцов ВСУ из оперативно-тактической группы «Каховка» в Николаеве.

Конашенков уточнил, что солдаты из группы «Каховка» базировались на территории николаевского судостроительного завода, где после обнаружения противника ВКС РФ нанесли высокоточный удар в результате чего российской армии удалось уничтожить не только живую силу ВСУ, но и 20 единиц военного оборудования.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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