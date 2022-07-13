В ЛНР спецназ Росгвардии ликвидировал пехоту и боевую технику ВСУ

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что на территории Луганской народной республики (ЛНР) минометчики ликвидировали четыре пехотные группы и боевую технику ВСУ.

В ведомстве уточняют, что минометчики спецназа Росгвардии выполнили шесть огневых задач. В ходе выполнения были ликвидированы четыре украинские группы пехоты, в каждой из которых было до 10 военнослужащих, а также уничтожено две боевые машины.

О результатах боевой операции стало известно из доклада артиллерийского корректировщика Росгвардии, который получило ведомство сегодня, 13 июля 2022 года. Подробностей пока не сообщается.

Накануне стало известно, что военнослужащие Росгвардии обнаружили и уничтожили около 290 мин и артиллерийских снарядов в Херсонской и Запорожской областях.

В Министерстве обороны Российской Федерации также сообщили, что сегодня было перехвачено пять украинских баллистических ракет «Точка-У» на территории Луганской народной республики.

Опубликовано: Кирилл Серебренников

 

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