На Шри-Ланке протестующие пошли на штурм резиденции премьер-министра
На Шри-Ланке продолжаются масштабные протесты несогласных с действующей властью.
На Шри-Ланке уже не первый день продолжаются масштабные протесты людей, который выступают против действующих властей страны.
Некоторое время назад протестующие штурмом взяли резиденцию президента страны, который в последствии сложил с себя полномочия и бежал из страны.
Затем, как полагается по конституции практически любой страны, исполнять обязанности президента стал премьер-министр государства.
Сейчас же тысячи недовольных людей начали штурмовать резиденцию уже премьер-министра.
"На Шри-Ланке протестующие начали штурм резиденции премьер-министра", - передает телеграм-канал РБК.
Опубликовано: Николай Скира
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