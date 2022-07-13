Минобороны РФ: Ракетным ударом уничтожены 350 боевиков ВСУ на заводе в Николаеве
Министерство обороны России информирует и ходе специальной военной операции на территории Украины.
Российское оборонное ведомство передает информацию об успехах Вооруженных сил страны в ходе специальной военной операции.
На утреннем брифинге 13 июля сообщили об уничтожении нескольких подразделений Вооруженных сил Украины.
По сообщению Минобороны России, ракетным ударом с воздуха были уничтожены 350 солдат украинской армии на заводе в Николаеве.
Также сообщается, что выведены из строя 20 единиц украинской военной техники.
Опубликовано: Николай Скира
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