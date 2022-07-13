Минобороны РФ: Ракетным ударом уничтожены 350 боевиков ВСУ на заводе в Николаеве

Министерство обороны России информирует и ходе специальной военной операции на территории Украины.

Российское оборонное ведомство передает информацию об успехах Вооруженных сил страны в ходе специальной военной операции.

На утреннем брифинге 13 июля сообщили об уничтожении нескольких подразделений Вооруженных сил Украины.

По сообщению Минобороны России, ракетным ударом с воздуха были уничтожены 350 солдат украинской армии на заводе в Николаеве.

Также сообщается, что выведены из строя 20 единиц украинской военной техники.

Опубликовано: Николай Скира

 

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